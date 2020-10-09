رغم جمالها.. القنبلة السورية دانا جبر تعترف باجراء عملية تجميل

تعيش الفنانة السورية دانا جبر أوقاتاً عصيبة حالياً بعد تسريب فيديو لها من منزلها ترتدى ملابس فاضحة، وتم تداول هذا الفيديو وصور منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مما جعلها تتصدر مؤشرات محرك البحث جوجل، ومعروف عن دانا جبر إثارة الجدل دائماً سواء بصورها أو تصريحاتها الجريئة فى اللقاءات التليفزيونية.

ورغم أن الجمهور العربي لا يعرف دانا جبر جيداً، إلا أنها شاركت فى العديد من المسلسلات فى الدراما السورية والخليجية، كما أنها نشأت فى أسرة فنية خالصة، فهى حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر، لذلك كان دخولها للمجال الفنى سهلًا حيث كانت تعمل فى المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، ولكنها انتقلت للتمثيل فى الأعمال التلفزيونية، بتقديم أدوارها بقوة فى العديد من الأعمال.

دانا جبر هو الاسم الفني، بينما اسمها الحقيقى هو دانا العش، وقد شاركت أكثر من خمسين مسلسلاً رغم أنها لم تتجاوز 31 عاماً من العمر، ومن أبرز أعمالها “باب الحارة” فى ثلاثة أجزاء، “مناحي” و”على موج البحر” و”قلوب صغيرة” و”بقعة ضوء 7″ و”الدبور” و”سكتم بكتم” و”مطلوب رجال” و”أبو جانتي” و”بانتظار الياسمين” و”سليمو وحريمو” و”دومينو” و”صرخة روح” و”جنان نسوان” و”سنة أولى زواج” و”الرابوص” و”شبابيك” و”جرح الورد” و”حريم الشاويش” و”أبناء القلعة” و”فرصة أخيرة”.

تزوجت دانا جبر فى سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 18 عاماً، إلا أن الزواج ولم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، حيث أكدت فى تصريحات صحفية أن سبب الانفصال هو ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى مؤكدة أن الحب أحيانا بين الزوجين هو ما يولد المشكلات فى ما بينهما ويكون سبباً فى الانفصال، وأن ذلك أفضل من أن تشهد علاقتهما مشكلات كبيرة وغير عادية، سببها الغيرة والبحث عن أدق التفاصيل لإثارة المشاكل.

ورغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ”جميلة باب الحارة” إلا أنها تؤيد إجراء عمليات تجميل، وقد اعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف، وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى بعض التعديلات، خاصة وأنه فى هذا العصر أصبح التجميل متاحاً، فالفنانة يجب أن تكون جميلة بالمظهر كما فى الأداء.

واعترفت دانا جبر كذلك بأنها بالغت فى نفخ “شفتها”، خاصة أن الكاميرا تزيد الوزن والحجم، واستجابت لنصائح الأصدقاء بإعادة شفتها كما كانت .