“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 129 حالة و22 وفاة و1246 اصابة بالكورونا 1230 منها محلية ليصبح العدد الكلي 22763

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، منها 1230 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22763.

كما أعلنت عن تسجيل 22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 166 حالة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الجمعة، على 1230 حالة محليّة منها 1046 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و55 حالة في محافظة البلقاء، و49 حالة في محافظة الزرقاء، و15 حالة في محافظة إربد، منها حالة واحدة في الرمثا، و14 حالة في محافظة عجلون، و14 حالة بمحافظة المفرق، و13 حالة بمحافظة جرش، و11 حالة بمحافظة الكرك، و10 حالات بمحافظة مأدبا، وحالتان بمحافظة العقبة، وحالة واحدة بمحافظة الطفيلة.

كما سجلت 16 حالة خارجيّة منها 15 حالة بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 129 حالة شفاء منها 27 حالة بمستشفى الأمير حمزة، و94 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و8 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 15961 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1387472 فحصاً.

كما دعت الوزارة الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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