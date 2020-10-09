"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 56 حالة و10 وفيات و928 اصابة بالكورونا 923 منها محلية ليصبح العدد الكلي 24926
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اثيوبيا عدو مزدوج يحجب مياه النيل عن مصر، ويصدّر آلاف المهاجرين اليهود الى اسرائيل

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