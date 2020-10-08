هيئة النقل: استبدال الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات بالمنزلي

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي إلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية المختلفة.

وقال اللوزي، في تصريح صحفي لوكالة (بترا) اليوم الخميس، إنه جرى استبدال الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات بالحجر المنزلي، مبينا أن السائقين القادمين من الدول المصنفة بالخضراء والصفراء يتعهدون خطيا بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد إجراء فحص (PCR) عند وصولهم المنافذ الحدودية لإثبات خلوهم من فيروس كورونا.

وأضاف، ان السائقين القادمين من الدول ذات التصنيف الأحمر يتعدون خطيا بحجر أنفسهم لمدة 14 يوما، مشددا على أن مخالفة تعليمات الحجر المنزلي وأوامر الدفاع ذات الصلة تضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويتعهد سائقو الشاحنات بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية وحسب تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورنا، والالتزام بإبلاغ الجهات المعنية المختصة في حال ظهور أي من أعراض الفيروس على السائق أو على أي من أفراد عائلته، مع تحمل المساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع في حال عدم إبلاغ الجهات المختصة عن ظهور أعراض الفيروس.

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