قبول حملة الثانوية الاردنية والاجنبية بالحدود الدنيا للمعدلات في جامعات رسمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، ان مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على السماح لبعض الجامعات الأردنية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية (أو ما يعادلها) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس.

وبينت الوزارة ان القبولات “ضمن الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية (معدلات القبول الموحد) لكل فئة للعام الجامعي 2020 / 2021 وحسب الشواغر المتوفرة فيها، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021”.

وشمل القرار كلا من جامعات مؤتة، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، الأردنية/ فرع العقبة، العلوم الإسلامية العالمية، وكليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

ودعت الوزارة الطلبة الى التوجه مباشرة للجامعات المذكورة أعلاه للاستفادة من هذا القرار.

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