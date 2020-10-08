الأسد يرد على اعتراف ترامب بمحاولة اغتياله: الاغتيال اسلوب عمل أمريكي مفضوح يفعلونه منذ القدم في كل انحاء العالم
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جرينتش+2 10:16
رغم محاولته الظهور بصورة المنتصر على كورونا.. إصابة ترامب ومساعديه بالفايروس تُربك حملته الانتخابية

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