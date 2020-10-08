"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 202 حالة و13 وفاة و1317 اصابة بالكورونا 1312 منها محلية ليصبح العدد الكلي21517
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دواعش امريكا.. إحباط محاولة 6 أشخاص خطف حاكمة ولاية ميشيجان

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