“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 202 حالة و13 وفاة و1317 اصابة بالكورونا 1312 منها محلية ليصبح العدد الكلي21517

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، منها 1312 محلية.

وقد توزعت الاصابات المحلية، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة اليوم الخميس، على النحو الاتي:

(895) في محافظة العاصمة عمّان.

102)) في محافظة الزرقاء.

(213) في محافظة الكرك.

(27) في محافظة البلقاء.

(16) في محافظة إربد، منها (4) في الرمثا.

(11) في محافظة معان.

(8) في محافظة جرش.

(7) في محافظة عجلون.

(11) في محافظة العقبة.

(9) في محافظة مأدبا.

(7) في محافظة الطفيلة.

(6) في محافظة المفرق.

(5) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (21517) حالة.

وسُجّلت (13) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (144) حالات.

كما سُجّلت (202) حالة شفاء هذا اليوم، (37) في مستشفى الأمير حمزة، و(140) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(11) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة، فيما تمّ إجراء (20399) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1371511) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، فقد دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).