الاردن تفتح أجواءها أمام كافة الرحلات الجوية الإسرائيلية

وقعت الاردن و إسرائيل، اليوم الخميس، على اتفاقية تاريخية تسمح برحلات جوية عبر المجال الجوي للبلدين، من شأنها تقصير مسافة ووقت الرحلات بين اسرائيل ودول الخليج وآسيا والشرق الأقصى إضافة الى أوروبا وأميركا الشمالية، بل وتساهم في توفير الوقود، ويقلل من سعر الرحلات الجوية.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات بدأت قبل عدة سنوات من قبل سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في إسرائيل والأردن، ولكن تم تسريعها واستكمالها بعد توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة، والسماح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجال المملكة العربية السعودية الجوي حيث يخفض القرار ساعات الطيران بين البلدين في الشرق الأوسط بعدة ساعات.

وسيبدأ تطبيق هذه الاتفاقية اعتبارا من يوم غد الجمعة، حيث ستتمكن رحلات طيران الإمارات والبحرين، وكذلك بقية العالم، من التحليق فوق المجال الجوي الإسرائيلي إلى وجهات في أوروبا وأميركا الشمالية، وتم توقيع الاتفاقية بفضل التعاون والتنسيق مع منظمة النقل الجوي الأوروبية EUROCONTROL وهيئات الطيران ذات الصلة في إسرائيل.

وقالت وزيرة المواصلات الاسرائيلية ميري ريغيف: “مرة أخرى نكسر حدودا جديدة، وهذه المرة في الجو. وبفضل الاتفاقية، تندمج دولة إسرائيل بشكل متزايد في الحيز، نحن نفتح طرقا جديدة للنقل والتعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول التي تشترك معنا في حدود ومصالح مماثلة وتشاركنا رؤية السلام الإقليمي. آمل أن نتمكن قريبا من إعلان المزيد من التطورات”.