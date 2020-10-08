اغلاق باب الترشح اليوم الخميس بعد تسجيل 295 قائمة انتخابية

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الخميس، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة مع انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

واوضحت، بأن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية لليوم الثالث والاخير للترشح بلغ ( 44 ) قائمة، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح (230)، ليصبح اجمالي عدد القوائم المتقدمة بطلبات ترشح على مدار ثلاثة ايام ( 295 ) قائمة، فيما بلغ اجمالي عدد المترشحين بهذه القوائم (1717) مرشحاً ومرشحة.

وتوزعت طلبات القوائم المقدمة في اليوم الاخير للترشح على النحو التالي:العاصمة :- الاولى ( 2 ) والثانية ( 2 ) والثالثة ( 7 ) والرابعة ( 1) والخامسة ( 0 ) والبلقاء ( 0 ) والزرقاء الاولى ( 5) والزرقاء الثانية ( 1 ) ومادبا ( 5 ) وبدو الشمال (1) وبدو الوسط (0 ) وبدو الجنوب (0) واربد الاولى ( 3 ) واربد الثانية ( 2 ) واربد الثالثة ( 3 ) واربد الرابعة (1 ) و المفرق (1 ) وجرش ( 2 ) وعجلون (3 ) والكرك (1 ) والطفيلة ( 2 ) ومعان (2) والعقبة (0) .

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