"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 202 حالة و13 وفاة و1317 اصابة بالكورونا 1312 منها محلية ليصبح العدد الكلي21517
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اختلاف الجمهور حول تجسيد حسن يوسف لسخصية البابا شنودة.

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