جابر يحذر اليوم الثلاثاء من خطورة الوضع الصحي ويعلن شفاء 94 حالة و12 وفاة و1537 اصابة بالكورونا 1507 منها محلية
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نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى أذربيجان.. هل يُفسد علاقاتها مع روسيا؟؟

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