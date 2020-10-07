مع تراجع شعبية الليكود الحاكم في احدث استطلاع.. استمرار المظاهرات في مختلف ارجاء إسرائيل ضد نتنياهو

نظّم المعارضون لنتنياهو وطريقة إدارته لأزمة فيروس كورونا مظاهرات جاشدة، مساء امس الثلاثاء، على الرغم من تمديد القيود المفروضة على التجمعات والفعاليات الجماهيرية بموجب حالة الطوارئ.

وقد تجمّع محتجون في القدس حاملين الأعلام الإسرائيلية، واصطفوا في الشوارع والساحات محافظين على التباعد في ما بينهم، وواضعين الكمامات الواقية.

وفي تل أبيب، أظهرت مشاهد التقطت عبر طائرة مسيّرة بثّها التلفزيون الرسمي، تجمّعاً لأشخاص يضعون الكمامات ويتقيّدون بقواعد التباعد الاجتماعي، وقدّر تقرير المحطة عددهم بـ”مئات”. لكن في وقت لاحق، وقعت صدامات في تل ابيب بين الشرطة ومحتجين حاولوا خرق طوق أمني مفروض عليهم والانطلاق في مسيرات في شوارع المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت عبارة “طاغ! استقل!” ورسماً كرتونياً لنتنياهو خلف قضبان الحبس، في إشارة إلى محاكمته الجارية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي أيّ تورّط له فيها.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد في بيان إنّ “محتجين شرعوا بالمشاركة في مسيرة مخالفة للقانون وللقواعد والأنظمة”. وتابع أن الشرطة “تتولى التعامل مع الوضع”.

ولم يعط روزنفلد أي تقديرات لأعداد المحتجين في تل أبيب، لكنه تحدّث عن تظاهرات “تجري في أنحاء المدينة”.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو هبوطا حادا في استطلاع جديد عرضته القناة الاسرائيلية (12) مساء امس، بعد حصوله على 26 مقعدا فقط ، يليه تحالف يمينا برئاسة نفتالي بينيط الذي يحقق ارتفاعا بارزا مع 23 مقعدا.

وقد جاءت هذه النتائج على خلفية ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا والاغلاق الشامل والازمة الاقتصادية التي تمر بها اسرائيل بسبب الاغلاق وازمة كورونا، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات خلال الايام الاخيرة في البلاد ضد نتنياهو بسبب ذلك.

ووفقا للاستطلاع فان حزب “يش عتيد” برئاسة يائير لابيد يحصل على 18 مقعدا، القائمة المشتركة تحصل على 15 مقعدا، فيما يحصل كل من حزب “ازرق ابيض” وحزب “شاش” المتدين يحصل كل منهما على 9 مقاعد، بينما حزب “يسرائيل بيتنو” برئاسة افيغدور ليبرمان يحصل على 8 مقاعد، حزب “يهدوت هتوراة” المتدين يحصل على 7 مقاعد ، بينما حزب ميرتس اليساري يحصل على 5 مقاعد.

ووفقا للنتائح فان اربعة احزاب لن تجتاز نسبة الحسم وهي :حزب العمل،حزب “البيت اليهودي” و”جيشر” برئاسة اورلي ابوكسيس، و”ديرخ ايرتس” برئاسة يوعاز هندل وتسفي هاوزر.