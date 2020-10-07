سبع وفيات جديدة بالكورونا صباح اليوم الاربعاء في الأردن

سجّل في الأردن، اليوم الأربعاء، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإيجاز الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة امس الثلاثاء، بحسب مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس.

وقال عباس إن اثنتين من الوفيات الجديدة سجلتا في مستشفى الأمير حمزة، ووفاتين في مستشفى الاستقلال، وواحدة في كل من مستشفى الملكة علياء العسكري، ومستشفى الأميرة هيا العسكري ومستشفى الإسراء الخاص.

وبتسجيل الوفيات الجديدة، ترتفع الوفيات في الأردن إلى 129 حالة.

وأضاف عباس ان الحالات السبعة الجديدة تشمل 4 إناث و3 ذكور، موضحا أن “الوفيات كان لديهم سير مرضية، منها إصابة بالسكري واخرى بالسرطان “.