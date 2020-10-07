"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 189 حالة و9 وفيات و1199 اصابة بالكورونا 1190 منها محلية ليصبح العدد الكلي20200
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جرينتش+2 05:16
بوتين: وصف بايدن لترامب بأنه “جرو بوتين” يعبر عن ثقافتهما السياسية ولكنه يرفع من شأن روسيا ويحط من قدر امريكا

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