جابر يحذر اليوم الثلاثاء من خطورة الوضع الصحي ويعلن شفاء 94 حالة و12 وفاة و1537 اصابة بالكورونا 1507 منها محلية

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، تسجيل في 1537 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 1507 إصابة محليّة، و30 حالة قادمة من الخارج، كما سجلت 12وفاة 5 منهم أعمارهم فوق 80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 122.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة اليوم الثلاثاء، إن الحالات المحليّة توزّعت على النحو الآتي: 812 في العاصمة عمّان، و39 في الكرك، و234 في البلقاء، و193 في الزرقاء، و17 في معان، و28 في عجلون، و12 في مأدبا، و6 في المفرق و35 في جرش، و101 في إربد، و18 في العقبة، و12 في الطفيلة، فيما سُجلت 94 حالة شفاء جديدة.

وبين الدكتور جابر أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت 19169 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات نحو 1330605 فحوص.

وتوقع الدكتور جابر ازدياد الحالات المصابة إلى آلاف الإصابات، مما يتطلب المزيد من الحذر والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات كون الوضع الوبائي قد وصل لحد الخطورة