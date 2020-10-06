وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 52 حالة و9 وفيات و1824 اصابة بالكورونا 1823 منها محلية ليصبح العدد الكلي 17464
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مفاجأة اكتوبر الانتخابية.. إصابة ترامب بالفايروس تخلط الأوراق

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