خيانات يلعنها التاريخ.. الحوثيون يفضحون علاقة الرئيس اليمني علي صالح مع إسرائيل بتدبير من حكام دولة الامارات/ فيديو
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في مؤشر تطبيعي واضح.. الامير السعودي بندر يهاجم القيادات الفلسطينية ويحذرها من “الكلام الواطي”

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