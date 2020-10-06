جابر يحذر اليوم الثلاثاء من خطورة الوضع الصحي ويعلن شفاء 94 حالة و12 وفاة و1537 اصابة بالكورونا 1507 منها محلية
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تعليق دوام المدارس بشكل كلي اعتبارا من الجمعة المقبل

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