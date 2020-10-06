“الغذاء والدواء”: نظام إلكتروني لتتبع مسار الأغذية وضمان سلامتها

وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وشركة ديكابوليس للبرمجيات – الأردن، اتفاقية لبناء نظام تجريبي الكتروني لتتبع مسار الأغذية والرقابة على سلامتها في كافة مراحل تصنيعها.

وتأتي الاتفاقية التي وقعت اليوم الثلاثاء، في المؤسسة، لغايات تطوير تنفيذ معايير وقواعد الرقابة الصحية وسرعة الاستجابة لاجراءات السحب والعزل لاي منتج مخالف وسهولة الرجوع للبيانات المتعلقة بالاغذية ومعرفة المنتجات الموثوقة التي استخدمت هذه التقنية في منتجاتها، إضافة إلى تحديد مسؤولية فساد المنتج سواء بالنقل او التخزين وضمان سحبه من الأسواق عند ظهور أية مشكلة.

وذكرت المؤسسة انه في حال تم تحقيق النتائج المرجوّة من المشروع التجريبي فانه سيتم استكمال تنفيذ بنودها وتوقيع اتفاقية نهائية وذلك تماشيا مع رؤية المؤسسة في توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تتبع سلامة وتطبيق الاشتراطات الصحية وسرعة التعاطي مع الاغذية المخالفة، ما يسهل تصدير المنتجات الغذائية الوطنية التي تنتجها المصانع الموثوقة بانها تطبق أعلى المعايير الصحية في منتجاتها، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني نتيجة الثقة بسلامة المنتج.