جابر يحذر اليوم الثلاثاء من خطورة الوضع الصحي ويعلن شفاء 94 حالة و12 وفاة و1537 اصابة بالكورونا 1507 منها محلية
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“التعليم العالي” تحدد غدا موعدا لامتحان المفاضلة الجامعية لحملة الثانوية الأجنبية

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