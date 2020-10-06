اغلاق 247 منشأة وضبط 431 شخصاً خالفوا أوامر الدفاع

أعلنت مديرية الامن العام ان فرق التفتيش الامنية التي تم تشكيلها امس وفي مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والاماكن العامة وانفاذ اوامر الدفاع بحق كافة المخالفين لها، قد ضبطت منذ مساء امس الاثنين 247 منشاة خالفت اوامر الدفاع، كما ضبطت 431 شخصا كذلك خالفوا اوامر الدفاع وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .

واكدت المديرية ان فرق التفتيش الامنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثف لمراقبة الالتزام باوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ودون اي تهاون او تمييز، مهيبة بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .

وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات و المنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم ملزمون، وفق اوامر الدفاع، باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها، وانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.