وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 52 حالة و9 وفيات و1824 اصابة بالكورونا 1823 منها محلية ليصبح العدد الكلي 17464

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 حالات منذ بدء الجائحة.

وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الإثنين، فقد سُجِّلت 1824 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 1823 حالة إصابة محليّة وحالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 17464 حالة.

وقد توزّعت الإصابات المحلية كما يلي: (1188 في محافظة العاصمة عمّان، 125 في محافظة الزرقاء، 119 في محافظة عجلون، 89 في محافظة إربد (11 في الرمثا)، 70 في محافظة جرش، 65 في محافظة مأدبا، 65 في محافظة البلقاء، 53 في محافظة الكرك، 21 في محافظة العقبة، 11 في محافظة المفرق، 11 في محافظة الطفيلة، 6 في محافظة معان وحالة واحدة في البترا).

كما أشار الموجز إلى تسجيل 52 حالة شفاء هذا اليوم، (13 في مستشفى الأمير حمزة، 35 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت و4 في المستشفيات الخاصّة المعتمدة).

وافاد الموجز بإجراء 20034 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1311436 فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، فقد دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).