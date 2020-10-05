خطاب هام للقائد زياد النخالة غدا الثلاثاء في المهرجان الاحتفالي بذكرى انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي الـ33

اطلقت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، امس الاحد، فعاليات احياء ذكرى انطلاقتها السنوية ال 33 التي تصادف يوم 6/10 من الشهر الجاري، و ذلك في مؤتمر صحفي بعنوان “القدس موعدنا”.

العالم – فلسطين

وقد وجه الناطق باسم الحركة، داوود شهاب التحية للأسير ماهر الاخرس، الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام لنحو 70 يوما، و الأسرى و الشهداء الذين تمر ذكرى استشهادهم في هذه الايام المباركة، و خصوصا شهداء السادس من اكتوبر، محمد الجمل وسامي الشيخ خليل وزهدي (الغرابلي) قريقع وأحمد حلس.

و أكد بأن هذه الكوكبة من الشهداء الأبرار الذين كانت شهادتهم وقوداً للثورة وشعلة انتفاضة مباركة، حققت فيها حركة الجهاد الإسلامي هدفاً كانت تسعى إليه في كل العمليات الفدائية التي نفذها المجاهدون قبل أكتوبر 1987 ، لكن مشيئة الله تعالى شاءت أن تكون تلك الملحمة البطولية انطلاقة متجددة للعمل الجهادي على أرض فلسطين بزخم كبير حققت خلاله المقاومة الفلسطينية ولا زالت، بطولات قلّ نظيرها. واتخذت الحركة المباركة التي تأسست قبل ذلك بسنوات، اتخذت هذه المعركة مناسبة لانطلاقتها الجهادية.

و قال الناطق باسم الجهاد: “اليوم نحيي الذكرى الثالثة والثلاثين للانطلاقة الجهادية المباركة، في ظل ظروف الحصار القاسية والصعبة، والأحوال المعيشية التي مست كل بيت فلسطيني داخل الوطن وخارجه، وبسبب جائحة كورونا فإن الحركة قررت ألا تقيم فعاليات جماهيرية كبيرة وواسعة في الميادين كما جرت العادة في الأعوام السابقة”.

و بحسب شهاب، فإن إحياء مناسبة الانطلاقة الجهادية ستكون في مهرجان وطني الكتروني كبير، بحيث تتفاعل الجماهير مع هذا الحدث وتشارك فيه عبر ما يعرف بالإعلام الرقمي وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و عبر شهاب عن ثقته في أن الشباب الذي يقود العمل الجهادي والمقاوم في شتى المجالات، سيقدم عملاً إبداعيا متميزاً يوازن فيه بين ضرورات التأكيد على الموقف والثبات على طريق الجهاد والمقاومة، وبين متطلبات الحرص على سلامة أبناء شعبنا، وتوفير المقدرات والإمكانات لأعمال أكثر أولوية وضرورة في هذه الظروف الصعبة.

و أشار الى أن حركة الجهاد الاسلامي في هذا العام نحيي الانطلاقة الجهادية تحت عنوان “القدس موعدنا”، لتؤكد أن القدس ستبقى بوصلة جهادنا وقبلة مقاومتنا وأن مسيرة الجهاد الطويل ستحط رحالها في القدس محررة بإذن الله.

و دعا شهاب جماهير شعبنا في كل مكان للتفاعل والمشاركة في مهرجان الانطلاقة الجهادية القدس موعدنا، الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل السادس من تشرين أول أكتوبر 2020، والذي سيبث عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام الرقمي المختلفة.

ووفقاً للناطق باسم الجهاد، فستبدأ فعاليات هذا المهرجان الذي سيقام بالتزامن بين غزة وبيروت ودمشق، في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء، وسيتخلل هذا المهرجان خطاب هام للأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وسيكون هذا الحدث الكبير متاحاً للتغطية من قبل القنوات الإخبارية والصحف والإذاعات.