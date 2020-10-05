تسجيل 8 وفيات جديدة بالكورونا في الأردن اليوم الاثنين

سجّل في الأردن، اليوم الاثنين، 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإيجاز الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة امس الأحد، بحسب مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس.

وقال عباس، إن 5 من الوفيات الجديدة سجلت في مستشفى الأمير حمزة، ووفاة في مستشفى الإسراء والسابعة في مستشفى الرويال الخاص، والأخيرة في مستشفى الملكة علياء العسكري.

وبتسجيل الوفيات الجديدة، ترتفع الوفيات في الأردن إلى 109 حالات.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعد جابر، الاحد، عن تسجيل 13 حالة وفاة بين مصابين بفيروس كورونا المستجد، و891 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن.