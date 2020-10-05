“التربية” توقع غرامات على مدارس خاصة لعدم التباعد بين الطلبة

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إيقاع غرامة مالية على عدد من المدارس الخاصة بواقع 3 آلاف دينار لكل مدرسة ،لمخالفتها أمر الدفاع 17 لسنة 2020 من حيث عدم التقيد بالبروتوكول الصحي بالتباعد بين الطلبة داخل الغرفة الصفية.

وجاءت هذه المخالفات بناء على تقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم خلال زيارات فرقها للمؤسسات التعليمية الخاصة للاطلاع على مدى التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي والبرتوكول الخاص بالعودة للمدارس.

وتضمن أمر الدفاع 17 لسنة 2020 الذي اصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاسبوع الماضي، تعديل أمري الدفاع رقمي (8) و (16)، لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة للوقاية من وباء كورونا، ومنها التقيد بمسافات التباعد المقررة بما فيها المؤسسات التعيلمية.

وطلبت الوزارة من مديري التربية والتعليم في الميدان، ابلاغ المؤسسات التعليمية الخاصة التي جرت مخالفتها لدفع الغرامة المتخذة بحقها خلال اسبوع، تجنبا لاجراء المقتضى القانوني اللازم بحقها.

وجددت الوزارة دعوتها بضرورة الالتزام بمضمون أمر الدفاع 17 ومراقبة تطبيقه في جميع المدارس الحكومية والخاصة؛ حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية في المدارس ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

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