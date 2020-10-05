اجواء خريفية في المرتفعات وحارة في باقي مناطق المملكة

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتاثر المملكة يوم غد الثلاثاء تدريجياً بكتلة هوائية حارة نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية. –

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