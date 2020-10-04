وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 139 حالة، و13 وفاة، و891 اصابة بالكورونا 889 منها محلية ليصبح العدد الكلي 15640
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نصر الله يُعزز مصداقيته لدى الجمهور الاسرائيلي، ويحبط مخطط نتنياهو لتضليل البيت اللبناني

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