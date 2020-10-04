الملك يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بمواصلة تصريف الأعمال الى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة
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جرينتش+2 07:47
تسجيل 5 وفيات جديدة بالكورونا بينها شاب في العشرين من العمر

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