تسجيل 5 وفيات جديدة بالكورونا بينها شاب في العشرين من العمر

توفي شاب يبلغ من العمر 20 عاما بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأمير حمزة ليل السبت – الاحد.

واكدت مصادر مطلعة في المستشفى أن الشاب المتوفى قد عانى قبل وفاته من هبوط حاد بالدورة الدموية وفشل تنفسي حاد أدى إلى توقف مفاجئ لعمل القلب والرئتين، وفق ما ذكرت صحيفة الغد.

وكان الشاب المتوفى يعاني من التهاب في الاغشية السحائية، أو ما تعرف بالتهاب الاغشية الدماغية.

ويعتبر الشاب المتوفى (رحمه الله) أصغر الوفيات عمرا بفيروس كوفيد 19، في الأردن منذ بدء الجائحة.

وقد ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الأردن، مساء السبت، الى 93 وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة- بينها سيدة- في مستشفيات الامير حمزة، ومستشفى الملكة علياء العسكري وآخر خاص .

وقال مدير المركز الوطني للطب للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس إن المركز تبلغ مساء السبت بـ 5 وفيات جديدة، وذلك لنقل الجثامين إلى المركز وفق التعليمات والبروتوكول الصحي المعمول به .

واشار عباس إلى وفاة سيدة بين المتوفين الأربعة التي كانت وفاتهم بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد أعلنت في إيجازها الرسمي عن تسجيل 9 وفيات حيث بلغ العدد الكلي 88، ليرتفع العدد مع الإصابات الجديدة المسجلة الى 93 وفاة.