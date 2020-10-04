الرزاز: الحكومة مستمرة بنفس الهمة في فترة تصريف الاعمال

أكد رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الدكتور عمر الرزاز “اننا في دولة المؤسسات نفخر باننا نمتثل للاستحقاق الدستوري بتقديم استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب”.

وقال الرزاز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد “ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد غمرنا وكرمنا بثقته الغالية، في رسالته التي قبل فيها استقالة الحكومة مساء أمس، بتكليفها بتصريف الاعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.

واكد ان هذه الحكومة التي عملت بروح الفريق الواحد مستمرة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك منذ كتاب التكليف السامي وبنفس الهمة والعزيمة والمثابرة في فترة تصريف الاعمال التي نقوم بها اليوم.

ولفت الرزاز الى أن الرسالة الملكية مساء أمس تضمنت الاشارة الى عدة مواضيع وأولها الظروف الاستثنائية التي عشناها سويا مع شعبنا والتي فرضتها جائحة كورونا واشارة واضحة لتضافر الجهود لجميع مؤسسات الدولة ولروحية التكافل والتعاضد التي شهدناها وعملنا بها مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما لفت الى الاشارة الملكية بان الفريق الوزاري عمل بتفان واخلاص، مضيفا “اجتهدنا معا فاصبنا احيانا واخطأنا احيانا، وصححنا مرارا وتكرارا في ضوء المستجدات يوما بيوم وساعة بساعة”.

واختتم رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال حديثه أمام مجلس الوزراء بالتأكيد “نحن على العهد أمام جلالة الملك باننا سنبقى الجنود الاوفياء في كل الظروف والاوقات”.