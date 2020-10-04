إصابات بالكورزنا بين لاعبي ومدربي فريقي الوحدات وسحاب

كشفت الفحوصات التي خضع لها فريق نادي الوحدات لكرة القدم عن إصابة 21 لاعبا ومدربا وإداريا بفيروس كورونا.

وأعلن الوحدات أن النتائج التي ظهرت مساء اليوم الاحد كشفت عن إصابة 12 لاعبا و9 من أعضاء الجهازين الفني والإداري.

وأكد المدير الفني لفريق الوحدات، عبدالله ابو زمع في تصريح لوكالة (بترا) إصابة 12 لاعبا و 9 من مدربين واداريين، مشيرا الى استمرار وقف التدريبات.

وأشار إلى أن مباراة فريقه مع الفيصلي الجمعة المقبل مرشحة للتأجيل في ظل الظروف المستجدة.

كما كشفت الفحوصات عن إصابة 15 لاعبا ومدربا وإداريا من فريق نادي سحاب لكرة القدم بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس نادي سحاب علي ابو حماد، اليوم الأحد، أن الفريق خضع لفحص كورونا الجمعة الماضي قبل أن تعلن النتائج اليوم والتي كشفت عن إصابة 7 لاعبين و 8 مدربين وإداريين.

ولفت ابو حماد إلى أن المصابين سيخضعون للحجر المنزلي لمدة 10 ايام قبل إجراء الفحص الثاني، مشيرا الى أن مباراة فريقه المقبلة أمام الحسين إربد مرشحة للتأجيل بسبب إصابات اللاعبين والمدربين.