الملك يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بمواصلة تصريف الأعمال الى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة
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أجواء خريفية بالمرتفعات وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة

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