أجواء خريفية بالمرتفعات وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة

تكون الأجواء اليوم الأحد خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 24 – 12 ، وفي مناطق البادية 32 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية. –(بترا)

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