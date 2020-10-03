وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 172 حالة، و9 وفيات، و1099 اصابة بالكورونا كلها محلية ليصبح العدد الكلي 14749

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع اجمالي الاصابات منذ بدء الجائحة إلى 14749.

وبحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت كما يلي:

– (737) في محافظة العاصمة عمّان.

– (184) في محافظة الزرقاء.

– (73) في محافظة البلقاء.

– (26) في محافظة عجلون.

– (21) في محافظة الكرك.

-(13) في محافظة جرش.

– (13) في محافظة العقبة.

– (12) في محافظة المفرق.

– (11) في محافظة إربد.

– (6) في محافظة مأدبا.

– (3) في محافظة معان، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (14749) حالة.

كما سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة.

وسُجّلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ويبلغ عدد الحالات الحرجة (48) حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة، فيما تمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.

وبحسب الإيجاز الصحفي، فان المناطق التي تشكّل بؤراً ساخنة هي: أحياء الربوة، والأمير حسن والجرن والصالحين ومناطق المدينة الرياضيّة وشفا بدران وخلدا في محافظة العاصمة.. الحيّ الجنوبي في محافظة إربد.. ومخيّم البقعة ومنطقتيّ سويمة والروضة في محافظة البلقاء.. وحيّ البتراوي ومنطقة الزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء.. ومناطق غور الصّافي وغور المزرعة وبلدة القصر في محافظة الكرك.. وقضاء إيل في محافظة معان.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، فقد دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).