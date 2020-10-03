وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 172 حالة، و9 وفيات، و1099 اصابة بالكورونا كلها محلية ليصبح العدد الكلي 14749
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هيفاء وهبي تبدي سُعادتها بنجاح الحلقات الأولى من مسلسلها “إسود فاتح”/ فيديو

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