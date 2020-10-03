وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 172 حالة، و9 وفيات، و1099 اصابة بالكورونا كلها محلية ليصبح العدد الكلي 14749
أهم العناوين
جرينتش+2 05:49
مستشار ترامب يعلن إن “هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الرئيس”.. فهل اقترب الاجل؟؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني