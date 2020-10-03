مستشار ترامب يعلن إن “هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الرئيس”.. فهل اقترب الاجل؟؟

كشف تقرير أمريكي، اليوم السبت، أن حالة الرئيس دونالد ترامب الصحية مقلقة، وذلك بعد نقله إلى مستشفى “والتر ريد” العسكري، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكة عن مستشار لترامب قوله إن “هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الرئيس”.

وقال المستشار: “هذا أمر خطير”، مشيرا إلى أن ترامب متعب جدا ومرهق جدا ويعاني من صعوبة في التنفس.

كما نقلت عن مصدر مطلع على الوضع إن مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب.

ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية القول إن ترامب “على ما يرام في الوقت الحالي، لكن خوفنا هو أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة”.

في حين قال مصدر ثالث إن حالة الرئيس أسوأ من حالة السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

واعترف المسؤول بأن ترامب يعاني من بعض أعراض الفيروس، وأنه “مرهق”. لكن، بحسب المسؤول ، حالة الرئيس لا تتدهور.

وقال المسؤول إن هناك خططا لإطلاع الجمهور على صحة ترامب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول أن الرئيس يتعامل مع الوضع “بجدية بالغة”.

يأتي هذا بعد أن واصل البيت الأبيض إصراره على أن الرئيس “لا يزال في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم” في الساعات التي سبقت نقله إلى مستشفى “والتر ريد”.

أوكانت وكالة “سي إن إن” الأمريكية قد افادت أن مصدرا مطلعا أكد أن الرئيس ترامب يعاني من الحمى منذ صباح اليوم ولكن أعراضها خفيفة.

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه مطلع أن أعراض الحمى التي يعاني منها ترامب لا تزال متوافقة مع وصف البيت الأبيض السابق للأعراض بـ”الخفيفة” جراء إصابته بفيروس كورونا.