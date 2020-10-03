“العمل الإسلامي” يستنكر تصريحات ماكرون ضد الإسلام ويطالبه بالاعتذار



استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي بشدة التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، ” لما تتضمنه من إساءة إلى أكثر من مليار و 600 مليون مسلم، وما تمثله من خطاب عنصري بغيض يؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب”.

واعتبر الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة إلى السفير الفرنسي لدى الأردن أن تصريحات ماكرون وما سبقها من تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وقوله أن فرنسا في حرب ضد ما وصفه زوراً بـ”الإرهاب الإسلاموي”، تؤكد أن السياسية الفرنسية في ظل حكومة ماكرون لا تحترم الديانات الأخرى، وأنها تحرض على قيم الإسلام السمحة، “وأنها تضع فرنسا في صف معاداة الشعوب العربية والإسلامية من خلال السياسات الفرنسية الداعمة للانظمة الاستبدادية والإنقلابية ضد ثورات الشعوب العربية وتطلعاتهم للحرية والعدالة والديمقراطية” بحسب ما ورد في المذكرة.

وطالب العضايلة الحكومة الفرنسية بالاعتذار عن هذه التصريحات المسيئة للإسلام، وأن تراجع فرنسا سياستها الخارجية تجاه شعوب المنطقة العربية والإسلامية.