“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 177 حالة و10 وفيات و549 اصابة بالكورونا 546 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13650

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 546 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى13650.

كما أعلنت عن تسجيل 10 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79 حالة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 546 حالة محليّة منها 408 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و72 حالة في محافظة الزرقاء، و45 حالة في محافظة البلقاء، وحالتان في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا، و4 حالات في محافظة جرش، و5 حالات في محافظة الكرك، و4 حالات في محافظة المفرق، و4 حالات في محافظة معان، وحالتان في محافظة عجلون.

كما سجلت 3 حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، وحالتان لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 177 حالة شفاء منها 13 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و160 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وحالتان في مستشفى الملكة علياء، وحالتان في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 12153 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1250781 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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