"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 177 حالة و10 وفيات و549 اصابة بالكورونا 546 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13650
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جرينتش+2 07:19
السفير الامريكي فريدمان: تأجيل ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية لمدة عام وربما عامين او أكثر.

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