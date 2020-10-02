"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 177 حالة و10 وفيات و549 اصابة بالكورونا 546 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13650
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الجيش يؤجل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد

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