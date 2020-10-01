رغم الانخفاض الطفيف.. أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم

يطرأ اليوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية توالي درجات الحرارة انخفاضها خلال اليومين المقبلين وتكون الأجواء خريفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14 ، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية. –(بترا)

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