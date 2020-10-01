"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 126 حالة و8 وفيات و1276 اصابة بالكورونا 1274 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13101
أهم العناوين
جرينتش+2 06:47
تحويل الذكرى الاليمة إلى استراتيجية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني