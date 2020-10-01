آلية استكمال التسجيل لتكميلية التوجيهي في المناطق المعزولة

قالت وزارة التربية والتعليم، انها ستعلن قريبا عن آلية استكمال إجراءات التسجيل للامتحان التكميلي للطلبة في المناطق المعزولة والتي تخضع للحظر الشامل، والذين سجلوا إلكترونيا للامتحان.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 / الامتحان التكميلي، ما زال مستمرا حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل الثامن من الشهر الحالي . وجددت الوزارة دعوتها للطلاب في المملكة بما فيها المناطق المعزولة للتسجيل إلكترونيا عن طريق الرابط (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية التسجيل على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للوزارة ( moe.gov.jo)، واستكمال الاجراءات من خلال مديريات التربية والتعليم.

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