وفاتان بكورونا لرجلين مُسنّين في مستشفى الجامعة الأردنية

أعلن مستشفى الجامعة الاردنية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل وفاتين بفيروس كورونا داخل المستشفى.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد العزيز الزيادات (بترا)، إن الوفاة الأولى تعود لستيني، دخل المستشفى قبل أسبوعين، وكان يعاني من التهاب رئوي ومشاكل حادة في الكلى، ولدى اجراء الفحص تبين أنه مصاب بكورونا، مبينة انه خضع لعدة جلسات لغسيل الكلى الا أن حالته الصحية ساءت، وتوفي صباح اليوم.

واضاف ان الوفاة الثانية لرجل يبلغ من العمر 75 عاما، كان يعاني من مشاكل في التنفس والتهاب رئوي وفشل كلوي، ودخل المستشفى قبل عدة أيام وتبين أنه مصاب بكورونا، وما لبث أن فارق الحياة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة