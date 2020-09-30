وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 137 حالة و6 وفيات و823 اصابة بالكورونا 820 منها محلية ليصبح العدد الكلي 10049
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مزامير السلام صهيونية ولكن بالعربي

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