مجلس الأعيان يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع بدار مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية.

وتُوجِب المادة 80 من الدستور، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على كل عين، وقبل الشروع بعمله، أن يُقسم اليمن الدستورية أمام المجلس بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام.

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