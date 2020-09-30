في استطلاع لاراء الجمهور اجرته شبكة CNN بعد المناظرة التلفزيونية الأولى.. انتصار كاسح لجو بايدن على ترامب/ فيديو
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جرينتش+2 02:03
ظبية خميس.. الشاعرة والموقف

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