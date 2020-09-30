تراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة اليوم وانخفاض اخر غدا

يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً عن المملكة، اليوم الأربعاء، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الأجواء الجمعة خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت وخليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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