توق يعلن أسس التدريس والامتحانات بالجامعات للفصل الدراسي المقبل

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أسس التدريس والامتحانات في الجامعات والكليات الجامعية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021.

وقال الدكتور توق في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء بدار رئاسة الوزراء، إن مجلس التعليم العالي قرر تدريس طلبة البكالوريوس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الإجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بُعد)، وكذلك متطلبات التخصص، أما المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونياً (عن بُعد) فستكون في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

وأوضح الوزير توق، أن كافة الامتحانات لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية تجرى في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كاف، لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي، ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على الامتحانات نظام العلامات النافذ في الجامعة، ولا يتاح للطالب فيها خيار ناجح/راسب.

وأشار إلى أنه سيتم الطلب من مجالس العمداء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد امتحانين كتابيين فقط (منتصف ونهاية الفصل) خلال الفصل الدراسي الأول في الحرم الجامعي على أن يستثنى من ذلك المواد والتخصصات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات خاصة للتقييم.

وحول طلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع، قال توق، إنه يطبق عليهم ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.

وبخصوص طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان، أوضح الوزير، أنه يجري تدريس طلبة كافة السنوات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويترك لمجالس العمداء بناءً على تنسيب مجالس الكليات تدريس وتقييم بعض المساقات من متطلبات الكلية والتخصص (الاجبارية والاختيارية) على نظام التعليم المدمج.

وأشار إلى أنه سيجري تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) عن طريق التعليم المدمج شريطة ألا تقل نسبة التدريس داخل الحرم الجامعي عن 50 بالمئة وأن تتم جميع الامتحانات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بُعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.

وأوضح أن مجالس عمداء الجامعات لهم خيار تدريس الطلبة الموجودين خارج المملكة، إلكترونياً، في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات داخل الحرم الجامعي يترك للجامعات حرية إجراء الامتحانات لتقييمهم وبالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة “غير مكتمل” لهم في هذه المساقات.

كما يترك للجامعات، القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري وطلبة طب الأسنان الموجودين خارج المملكة، وفق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا الموجودين خارج المملكة ولم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة عند بداية الفصل الدراسي الأول، تتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة لاستمرار تعليمهم وتقييمهم إلكترونياً (عن بعد).

وأوضح الوزير توق أن هذه القرارات تأتي حرصاً من مجلس التعليم العالي في المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي على ضوء ازدياد عدد الإصابات في فيروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصةً أمر الدفاع رقم (7) وتعديلاته.

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