الشيخ نواف الأحمد يؤدي القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح/ فيديو

أدى الشيخ نواف الأحمد، اليوم الاربعاء، القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد، خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال الأمير، بحسب وكالة الأنباء الكويتية: “أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأصون استقلا الوطن وسلامة أراضيه”.

​وتنص المادة 60 من الدستور الكويتي على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، “الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وقد تعهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد، مؤكدا أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.

وخلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، قال أمير الكويت، إن “الراحل الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته”، مؤكداً أن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لنا”، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأشار إلى أن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد، مؤكدا على الاعتزاز بالدستور والنهج الديمقراطي”، ومضيفا أنه “سيبذل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها”.

عاجل / لحظة أداء الشيخ نواف الاحمد «حفظه الله ورعاه» اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت وفقا لنص المادة 60 من الدستور. #الشيخ_نواف_الأحمد #الكويت pic.twitter.com/88QzkINbrr — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020