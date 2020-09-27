وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 91 حالة ووفاتين و431 اصابة بالكورونا 425 منها محلية ليصبح العدد الكلي 8492

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 431 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، منها 425 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492 .

وقد توزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 425 حالة محليّة منها 281 في محافظة العاصمة عمّان، و50 حالة في محافظة البلقاء، و24 حالة في محافظة الزرقاء، و11 حالة في محافظة إربد، و12 حالة في محافظة معان، و23 حالة في محافظة عجلون، و16 حالة في محافظة جرش، و7 حالات في محافظة الكرك، وحالة واحدة في محافظة المفرق.

كما سجلت 6 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 45 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 91 حالة شفاء منها 21 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و60 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و6 حالات في مستشفى الملكة علياء، و4 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 15384 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1170897 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.